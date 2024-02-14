小澤鬥扎盧日內 政府倒台指日待

烏克蘭總統「小澤」澤連斯基換走武裝部隊總司令扎盧日內，他公開表示現時軍隊需要「緊急的改變」，轉任原本是陸軍司令的西爾斯基為新軍隊總司令，此事成為西方現時重大探討的議題，這個改任表示烏克蘭有嶄新大計嗎？

新上任的西爾斯基最近接受媒體「德國電視二台」訪問表示，烏軍目前處於不利狀況，軍隊雖然戰意高昂，但面對俄羅斯有步驟全面進攻尚未能完全佔領的多個地區，特別是目前俄最集中軍力進攻的庫皮揚斯克，烏克蘭只能盡力在這些目標地區防守並最大化消耗俄軍，這方面烏國因有更好的無人機、電子訊息戰及更精準的武器而有把握，然後尋找機會反擊，如今烏軍最需要的是充足的彈藥及有戰鬥力的士兵不斷輪流支援。

討好西方 不得民心 西爾斯基表示戰爭早在2014年就開始了，如今陷入長期戰，未可估計甚麼時候終結。他承認烏克蘭不能跟俄羅斯軍隊的動員力及不惜損耗的能力相比，故此他要盡量減少犧牲，更要盡可能在國內生產軍備，不致全面依賴援助。不過，他也承認目前非常依賴北約及盟友的援助。

此外，澤連斯基更解除了總參謀長沙普塔拉的職務，並經西爾斯基推薦，任命曾任國土防衞部隊司令的巴爾吉列維奇為新任總參謀長。國際不少軍政評論家早在半年前就認為，小澤和扎盧日內於夏季反攻時就出現嚴重分歧，扎盧日內反對犧牲大量軍人性命助小澤堅持多線反攻，以及反對特別驅軍入巴赫木特的俄軍「包圍陣」以支持守軍。小澤更斥扎盧日內聲稱烏軍形勢嚴峻及無力反攻，設法架空對方發號施令。兩人的矛盾更基於扎盧日內是民族主義班德拉派的代表人物，努力維護國家及國民利益，對小澤這親美猶太裔總統一面倒討好西方犧牲國家及人民利益有很大抗拒。

美國政府陷入兩難，它曾希望烏克蘭推行大選，但憲法的確允許在戰爭時期可停止選舉，美政府無權要求小澤搞大選，但它也相信扎盧日內支持度高於小澤，扎盧日內當權將有利戰爭延續。《德國之聲》早前更訪問烏民眾，顯示他們更支持扎盧日內，此舉其實是在拆小澤台，不少軍政人士相信烏克蘭大有可能於不久將來就產生政權轉變。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻