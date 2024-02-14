達爾文215周年誕辰 逾萬藏書網上供閱讀

【本報綜合報道】英國19世紀生物學家達爾文生前收藏圖書豐富，他去世後這些書籍逐漸流落民間。周一適逢達爾文215周年誕辰，一個研究團隊首次公開達爾文的完整藏書，發布了一份300頁長的目錄，附上9,300個圖書連結，彙編了1.3萬冊達爾文的藏書，公眾可免費閱讀，一窺達爾文的興趣。

英國劍橋大學和達爾文故居收藏了1,480本達爾文生前擁有的書籍，惟當中只佔其整個書庫的15％。儘管達爾文生前嚴格記錄他的藏書，惟他以縮寫來標記，當中許多書籍均沒有記錄作者、日期和來源。研究團隊追蹤圖書期間，仔細翻查他的手寫筆記、信件等，拆解他留下的暗號，發現他還收藏了數千本圖書。

近半書籍以外語寫作 研究發現，達爾文不僅擁有大量與其研究領域相關的書籍，還會閱讀宗教、藝術、歷史、旅行、農業等著作，可見他十分渴望知識。他收藏近一半書籍都以法語、德語、意大利語等外語所寫，考慮到其語言能力欠佳，這項發現令人相當驚訝。