兩岸國際

新生兒盛裝打扮迎情人節
情人節來臨，美國麻省的布萊根婦女醫院為新生兒病房的寶寶盛裝打扮（圖），迎接他們首個情人節。新生兒身旁擺放了玫瑰花及心形心意卡，有的在熟睡，有的則在甜笑，樣子猶如迷人的小天使。院方形容，這些新生「紅心國王」和「紅心王后」將愛撒滿病房，令人們的生活比朱古力更甜蜜。
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