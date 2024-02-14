男友提前送贈 母借花獻財神

【本報綜合報道】今日農曆大年初五「迎財神」正值新曆2月14日西方情人節，喜慶之餘更添一份甜蜜。有內地女網民周二率先收到男朋友贈送的花束，其母親卻因未得悉戀情，直接用花束供奉財神爺畫像。女事主笑稱這也算是「借花獻佛」，希望財神爺笑納，龍年發財。

女事主怕戀情曝光 女事主昨日在社交平台發貼文，表示她和男朋友去年下半年剛談戀愛，兩人一樣打算先不告訴家裏人，又因為兩人鄉下不同，今年過農曆新年期間只能夠異地分別度過。她於是叮囑男朋友，要送花就要提早一天送，防止因情人節收花，導致戀情向她的父母曝光。

結果沒想到，因男方送的花束確實很喜慶，她母親不僅沒發現兩人戀情，更直接把花拿來迎財神，令事主很高興。

貼文經過中國河南省一名博主轉發後一炮而紅，惟事主可能由於害怕戀情因受廣泛轉發而曝光，目前已隱藏貼文。其他網民大讚男方送的花束很應景，挑選了紅色的花束包括北美冬青和澳洲臘梅等，特別有節日氛圍感，更一次過滿足女朋友、未來岳母甚至財神爺，讓愛情和財運相得益彰。也有人稱讚事主母親好會用花，現實生活中一定是一個充滿情調的人。