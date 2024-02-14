感念寄養父母恩情19年 台女終偕夫兒「回家」探望

【本報綜合報道】農曆新年是闔家團圓的日子，台灣一名女子童年曾入住屏東縣一個寄養家庭，離開後一直難忘養父母恩情，19年來卻一直未有回去探望。她周日趁着過年，攜同丈夫和11個月大的兒子，首次回到寄養家庭拜年，向他們送上祝福。

初中畢業後未曾見面 化名小羽的女子12歲時寄住在黃招仁和邱素麗夫婦家，初中畢業後就讀職業學校，因而離開寄養家庭。她19年來總是回想起寄養家庭帶給她的溫暖，但又怕近鄉情怯，始終未有前去探望。今年在丈夫鼓勵下，她憑藉記憶中的街景，順利找到寄養家庭的位置。

小羽起初心情忐忑，擔心邱素麗已忘記自己，詎料對方開門之際，驚喜地叫出她的名字，令她瞬間十分感動，恍如回到娘家。她表示，十分感謝寄養家庭的照顧之恩，雖然沒有血緣關係，但對方的疼愛讓她重新相信愛，支持她願意步入婚姻。