英男情人節再表白 妙計炮製甜蜜時刻

今日是情人節，相信不少情侶已計劃好晚上的慶祝活動。英國傳媒報道，近日網上掀起一種浪漫趨勢，即使一對情侶雙方已進入戀愛關係，男方仍會在情人節前夕為女友準備好各種驚喜，然後再一次表白，邀請對方成為自己的情人，重拾熱戀滋味。

21歲的普倫（Harry Pullen）拍下女友塔利亞（Talia）答應自己表白的浪漫一刻，再發布在影片分享平台炫耀，引起網民瘋傳。片中可見，普倫在汽車遮陽板藏起一堆心形彩色紙屑，裏面有一封寫着「打開我」的信件，塔利亞打開一刻，心形紙屑從她頭上散落，塔利亞相當驚喜。她隨後打開副駕駛座前的雜物箱，發現裏面擺放綵燈、朱古力及毛公仔，更藏着一張卡片，問她能否成為自己的情人。她勾選了「是的」格子答應表白，然後轉過身，發現後座有很多禮物。塔利亞在影片平台表示，自己是世界上最幸運的女孩。

另有女方晒恩愛網民稱羨 另有網民在房中放滿玫瑰花和氣球，並準備了心意卡向女朋友表白，他透露，已連續3年邀請對方成為自己的情人，對方已見怪不怪。女子黛西（Daisy）則稱，其男朋友每天上班前，都會為她買咖啡，對方近日更突發奇想，在咖啡杯隔熱套留言，邀請她成為自己的情人，這一舉動令她感到十分甜蜜。然而，有女生情人節前沒有收到男友的表白，發文開玩笑要出賣對方，並列出對方的優點作為交易條件，這種間接晒恩愛方式亦令網民大為羨慕。本報綜合報道