印尼今大選 防長勢接棒維多多

【本報綜合報道】印尼今天舉行大選，2.05億名合資格選民將會選出下屆正副總統及國會議員。選前多個民調顯示，由國防部長普拉伯沃及現任總統維多多的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）組成正、副總統候選人的組合支持率超過50%，領先其餘兩組對手，有望當選。

投票站將於今早7時開放，下午1時關閉。維多多已完成兩屆任期，今次是他執政10年後印尼首次政權輪替。根據選舉規則，正副候選人組合在首輪投票必須獲得50%以上選票，並在印尼過半數省區贏得20%以上選票，才能直接當選。如果無候選人達到要求，將在得票最多的兩組候選人之間舉行次輪投票。

外界憂延續現任政策 今次選舉關係到維多多的政策能否延續，普拉伯沃是維多多政府的重要成員，他定位自己為維多多的接班人，承諾繼續推動其政策。分析指40歲以下選民佔選民總數逾半，是歷屆最多，部分人擔心普拉伯沃當選等同延續維多多政權，他們的投票意向或左右結果。