他信獲准假釋 最快4日後出獄

泰國前總理他信去年夏天結束15年流亡生涯回國後即日被判入獄，首晚感到胸痛入院，翌月獲泰王特赦減刑至一年。總理賽塔及司法部昨天證實，由於他信符合條件，因此已獲准假釋，外界預期最快下周日出獄。他信幼女貝東丹日前透露，家人已準備居所迎接父親。

司法部長塔威昨天提到，由懲教署提供假釋建議名單已通過司法部假釋委員會審議，一共945人，其中930人符合資格，他信也是其一。根據《懲戒法》第52條，囚犯須服刑至少半年或完成三分之一刑期，剩餘刑期不能超過10年，方可獲准假釋。

被問及他信出獄確實日期，塔威僅稱假釋委員會將及時與懲教署協調。他重申，當地自2003年起已有2,440名囚犯因嚴重疾病、殘疾或年滿70歲以上獲得假釋，又指根據委員會過去制訂相關規則，也出現犯人獲准假釋後遭到撤銷情況。

談及他信獲准假釋一事，隸屬為泰黨的賽塔亦表示：「這是官方消息。」他強調上述做法依法，又指他信出獄後會成為一名正常公民。同時，他讚揚他信從政期間令全國受益，其女兒如今可獲如何服務國家建議，並說：「過去的就讓它過去吧。」

縱使政府仍未公布具體日期，泰媒估計他信最快下周日可開始獲釋。為泰黨領袖貝東丹上周受訪時提到，其家人較早前已在曼谷準備好住處，好讓他信出獄後繼續生活。

去年返國獲特赦減刑 74歲的他信去年8月22日乘搭私人飛機回國，落機後隨即被帶到法院，被裁定涉貪等罪名成立，遭判監8年。他服刑首晚即入院接受治療，隨後獲泰王佛齊拉隆功特赦減刑，一直留院至今，從未坐過一整天監獄。本報綜合報道