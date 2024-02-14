特朗普抱怨北約 歐盟代表嘲愚蠢

特朗普

指成員國少付費 受俄威脅時不獲保護 面對美國前總統特朗普日前在總統選舉拉票活動上表明，他一旦再次入主白宮，將不會保護不履行財政義務的北約成員國免受俄羅斯威脅，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利前天回應時強調，北約不能成為一個隨意軍事聯盟組織。

博雷利前天在比利時首都布魯塞爾出席歐盟非正式會議時說：「讓我們嚴厲起來，北約不能成為一個『按餐單點菜』軍事聯盟。」他認為北約不可成為一個根據美國總統情緒運作組織，要麽存在，要麽不存在，個人不會繼續評論美國總統競選期間出現任何愚蠢想法。

與此同時，波蘭總理圖斯克同日出訪巴黎等地，他與法國總統馬克龍共進工作午餐時強調，要重振波蘭與歐洲最重要夥伴之間關係，歐洲須成為一個安全大陸，歐盟、法國及波蘭必須強大，做好保衞邊界及領土準備。馬克龍指，歐洲進一步支援及滿足烏克蘭需求至關重要，將令歐洲建立安全及防衞力量。

德總統亦批評不負責任 至於德國總統斯泰因邁爾訪問塞浦路斯時亦批評特朗普言論不負責任，正中俄羅斯下懷。英國外交大臣卡梅倫形容特朗普發言毫無幫助，亦非理智，不過同時承認英國希望其他北約成員國能夠把本地生產總值（GDP）中2%用於國防開支。

在美國，參謀長聯席會議主席布朗同日受訪時指出，國家有責任維護北約。他指部分聯盟信譽正受威脅，外界仍需要、期望及注視美國領導能力，並強調其工作是繼續確保美國與北約盟友在軍事方面能夠盡其所能。

特朗普自詡令北約強大 面對外界批評，特朗普在自家社交平台揚言是他令北約強大起來，即使是共和黨內保守派或民主黨內左派人士亦不得不承認這一點。與特朗普同屬共和黨、佛羅里達州參議員魯比奧周日辯稱，幾乎每位美國總統均抱怨北約某些成員國支付軍費不足，「特朗普只是第一個直話直說的人而已」。本報綜合報道

博雷利 特朗普多次要求北約成員加軍費。 俄羅斯被指在軍事上對北約構成威脅。