法向以色列黎巴嫩提出停火

法國外長塞茹爾內上周到訪黎巴嫩首都貝魯特時，向該國總理米卡提等政府高層提出以黎邊境停火建議，初步構思分3階段執行。首階段是以色列和真主黨停止軍事行動；第2階段，在3日內部署以黎邊境前線的黎巴嫩武裝分子向北撤退至少10公里，最多1.5萬名黎巴嫩政府軍將調動到邊境，以軍則停止邊境飛越活動；第3階段，黎巴嫩和以色列將於10日內在聯合國維和部隊支持下逐步恢復劃定陸地邊界的談判，並討論確保以黎邊境和利塔尼河之間建立沒有任何非國家武裝團體區域的路線圖。另外，提案亦關注黎巴嫩軍隊的資金問題，呼籲國際社會透過資金、裝備和培訓來支持黎巴嫩軍隊的部署。