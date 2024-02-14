以軍攻拉法拒叫停 擬加薩西南設難民營

安置逃難巴人 冀減國際炮轟 以色列軍隊周一凌晨對加薩地帶最南端城市拉法進行大規模海、陸、空全方位打擊，造成大量傷亡。由於逾140萬巴勒斯坦人正在當地避難，有關行動引發國際社會反對。美媒指出，以色列政府已向埃及提交拉法撤離計劃，建議在加薩西南部設立營地及野戰醫院收容難民。

以軍發言人周一受訪時指，針對拉法的「大範圍行動」未啟動，並正聽取美國、英國盟友的意見及擔憂，但為了瓦解和摧毀哈馬斯並將人質帶回家，行動「必須繼續」。

撤離方案交埃及 當被問及以色列計劃將平民轉移到哪裏時，發言人承認沒有快速解決問題的方法，軍方會按指示制訂撤離計劃，但拒絕提供相關細節。

美媒報道，以方的拉法撤離方案於近日交給埃及政府，提出在加薩西南部建立15個營區，每個營區有2.5萬個帳篷，由美國及其阿拉伯夥伴國家出資，埃及負責建設營區和野戰醫院，並與以色列協調如何把受傷巴人送離加薩治療。以色列戰時內閣成員甘茨表明，毫無疑問以軍會在拉法進行廣泛軍事行動，政府會採取任何可讓以軍在拉法自由行動的措施，包括疏散平民和為地面進攻做準備。

美指傷亡率太高 美國國務院發言人米勒表示，美國不認為以色列對拉法的攻擊等同發動全面進攻，強調以色列若無法確保拉法平民安全，就不應採取任何軍事行動。米勒還稱，加薩的平民傷亡率仍然太高，華府已利用影響力向以色列施壓採取可行措施減少平民傷亡。另有美國高官明言，以色列不應鹵莽地對拉法採取地面行動。

加薩衞生部表示，以軍空襲造成拉法市過百人死亡，包括小童，多座民居被炸至倒塌，相信仍有人被埋。以軍在行動中救出兩名被哈馬斯擄走的人質，他們被送院檢查，證實狀況良好，已與家人見面。華府歡迎以方成功解救人質，但稱會繼續推動停火，並增加對加薩的人道援助。

華促防人道災難 中國外交部昨日表示，中方高度關注拉法地區事態發展，反對並譴責傷害平民、違反國際法的行為，呼籲以色列盡快停止軍事行動，全力避免無辜平民傷亡，防止拉法地區出現更嚴重的人道災難。聯合國秘書長古特雷斯要求以色列尊重國際法，充分尊重對平民的保護，並警告進入加薩的人道主義援助嚴重不足，現有儲備僅能維持數天。本報綜合報道