直播闖柬埔寨園區 台男疑遭毆打失聯

【本報綜合報道】台灣直播主「晚安小雞」過去以靈異探險主題影片吸引不少粉絲，他日前獨自前往柬埔寨冒險，卻疑似遭不明人士毆打，昨日獲其妻子證實已失聯。

晚安小雞周一開設直播，拍攝他獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」冒險的畫面，期間不但拍攝園區內部，還直擊身穿軍裝的工作人員。然而，當見到有人拿手電筒向他照射時，他立刻想轉身逃跑不果，其後疑似被抓住，直播中亦出現遭毆打的聲音。事發後，晚安小雞的妻子先在社交平台呼籲大家不要擔心，其後開啟直播說明，期間表情凝重，頻頻落淚。不少網民紛紛在直播間留言，替她加油打氣。

台警及外交部未接求助 是次柬埔寨直播計劃是晚安小雞決定一個人前往，其他人並不知悉有關詳細行程。晚安小雞曾稱，不管如何，一切平安最要緊，希望這趟出差可以平安返台，並透露自己的直播時間總共4天。台灣刑事局國際刑警科表示，目前未接到晚安小雞家屬聯繫警方求助，經縱向聯繫、外交部也未接獲急難救助請求，刑事局持續與外交部及駐外單位保持聯繫，但目前警方和外交部均未接獲家屬求援請求。