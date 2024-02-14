750人外遊被棄越南 獲包機返台灣

旅行社拖數 滯留富國島 需自費旅途 台灣旅行社「年代旅遊」前往越南富國島的旅行團，近日遭遺棄並受困當地，團友需自費返台。年代旅遊總經理林大鈞昨日回應指，身在該島的750名旅客均已取得電子機票票號，其中有150名旅客當日中午從越南直飛回台灣，其餘600名旅客今日將分別乘搭越捷與越竹航空的共3班包機返台。

年代旅遊在除夕及年初一共包機4架次，近800名台灣旅客赴富國島5天4夜旅遊，一人團費5萬元新台幣（約1.25萬港元），最終約750人成行。其中越南WInnER國際旅行社負責在地接待292人，但該旅行社指年代旅遊在出發前一天只付不到十分之一團費，導致該批旅客到當地後沒車、沒導遊，被迫自費720美元（約5,616港元）才能繼續行程。

越旅社：再人道主義一次 越南WInnER國際旅行社總經理唐凱周一晚表示，因為台灣官方承諾會協助處理，他決定把旅客找回來走完行程再追討欠款，「再人道主義一次」，並透露今日有3架包機要飛回台灣，但越竹航空私下表示年代旅遊還沒付包機費，若不付款返台包機將不飛。

台媒昨日報道，其中18名旅客自行搭機返台，卻被旅行社要求簽下「脫隊切結書」，代表若自行離隊，旅行社將不賠償損失。相關團員已拒絕，擔心沒法索償。林大鈞強調，當初出團前已和WInnER說好採月結制，預定本月26日前付清，但對方卻放謠言並恐嚇客人，非常惡劣，待旅客順利抵台後，將召開記者會闡明。

對此，越南越竹航空昨日發聲明表示，林大鈞稱因過年期間銀行無法取款，以致無法如期付款，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客返台。本報綜合報道