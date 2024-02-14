神州暖和如春 周末再迎寒潮

【本報綜合報道】內地氣象部門預測，昨日至今日繼續升溫，並陸續迎來此輪過程最高點，多地最高氣溫有望衝上20℃，暖意堪比常年4月。與此同時，一股較強冷空氣將至，長江中下游及其以北受影響將自北向南出現降溫，部分地區降幅超過10℃。南方或再現雨雪冰凍，新疆北部阿勒泰本月中旬後期將出現-40℃以下的極寒天氣，將是近期氣溫新低。

內地大部分地區這幾天展開一輪升溫浪潮，北方多地最高氣溫今年首次攀上10℃線，20℃線範圍也擴張至合肥、南京等城市，為今年首次。東北、華北、西北多地暖意將追上常年3月下旬，黃淮到長江中下游一帶最高氣溫甚至堪比常年4月水平。由於黑龍江省哈爾濱城區氣溫近日逐漸回升，松花江部分區域冰面開始融化，江面冰層存在較大安全隱患，松花江冰雪嘉年華周二停止開放。

料有利春運返程 根據中央氣象台中期預報，周六至下周三將有寒潮自西向東、自北向南影響大部分地區，局部地區降溫18℃以上，其中新疆最先出現降溫。較強冷空氣帶來的降水將持續至周四，周五至周六春運返程高峰期間，中東部大部地區降水消退，將有利於返程。中央氣象台周二早上繼續發布大風藍色預警。