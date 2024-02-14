新疆雪崩 2115人獲安排離景區

旅遊領隊張亮（化名）周一告訴內媒，喀納斯通往禾木路段至少有8、9處發生雪崩，從周日下午5時一直封路，未知何時解封。張亮稱，上月雪崩嚴重，景區封路近10天。位於景區內的車輛都在排隊等候下山，交警正發放免費食物，目前還不能上山。另一名當地導遊表示，封路料維持2至3天，這次雪崩未造成像上次千名遊客滯留的情形。據早前消息，因持續降雪，喀納斯景區上月以來發生多次雪崩，導致大批人滯留。