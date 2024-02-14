新疆雪崩 2115人獲安排離景區
【本報綜合報道】新疆自治區阿勒泰地區喀納斯景區周日起出現持續強降雪天氣，景區內多個路段共發生13處雪崩。截至周一傍晚6時，已有539輛車護送2,115人安全有序離開景區。
旅遊領隊張亮（化名）周一告訴內媒，喀納斯通往禾木路段至少有8、9處發生雪崩，從周日下午5時一直封路，未知何時解封。張亮稱，上月雪崩嚴重，景區封路近10天。位於景區內的車輛都在排隊等候下山，交警正發放免費食物，目前還不能上山。另一名當地導遊表示，封路料維持2至3天，這次雪崩未造成像上次千名遊客滯留的情形。據早前消息，因持續降雪，喀納斯景區上月以來發生多次雪崩，導致大批人滯留。
部分路段單向通車
喀納斯景區公安局交警大隊周一發消息指，喀納斯景區周日至周一因持續強降雪，並伴有雪崩發生，道路無法通行。經全力搶通，S232線賈登峪往布爾津縣城方向、X852線禾木村往布爾津縣城方向周一下午6時具備單向通行條件。G219哈納斯村至白哈巴村及哈巴河縣城方向、S232線哈納斯村至賈登峪目前未通行。
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