南北互換過年成趨勢 春運復常料破紀錄

今年春運是新冠疫情防控轉段後第一個常態化春運，數據顯示上月26日至本月11日，全社會跨區域人員流動量超過35億人次；為時40天的春運期間，預計有90億人次出行，料創歷史新高。民航旅客運輸量亦預計創下破紀錄的8,000萬人次，較2019年春運增長9.8%，較2023年春運增長44.9%。

南方旅客北上看雪，北方旅客南下避寒，反映出今年「南北居民互換過年」的新趨勢。航空公司紛紛圍繞相關熱門航線增加運力投入，讓「冰雪航線」和「過冬航線」形成聯動。馬來西亞、泰國等國家早前宣布對中國遊客實施免簽政策，激發人們的出境遊熱情。同程旅行發表的《2024年中國居民出境遊需求趨勢前瞻》指出，今年出境遊將隨着供給端的改善和消費信心的增強而加速恢復，今年首個出境遊高峰將在春節期間到來。本報綜合報道