趙小蘭胞妹 在美車禍身亡

【本報綜合報道】台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、總部設於美國紐約的航運企業福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao），上周末遇上車禍身亡，終年50歲。福茂集團及趙氏家族分別發聲明證實其死訊。

美國出生 航運公司董事長 綜合外媒報道，趙安吉的父親、福茂集團始創人趙錫成在聲明中指出，女兒的離世是「整個家族從沒預料過的事，我們感到悲痛萬分」。趙安吉是趙錫成6個女兒中年紀最輕的一個，他形容趙安吉從小就展現出對航運的興趣，是一個出色、充滿求知欲的夥伴 。

於美國出生的趙安吉畢業於哈佛大學，獲經濟學學士及工商管理碩士學位。畢業後她曾在摩根士丹利美邦公司工作，1996年加入福茂集團，2018年出任集團行政總裁。趙家聲明提到，趙安吉一生致力打造中西方的溝通橋樑，曾擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席，以及美中關係全國委員會青年領袖論壇成員等職務；其離世是趙家的莫大悲痛，也是亞裔社區一大損失。