兩岸國際

龍形魚燈賀新春
中國浙江省金華市55歲男子張必武自2020年起，每逢閒時會在家製作宋朝流傳下來的非遺魚燈，去年更成功舉辦迎燈活動，每天吸引數千人前去觀賞，民眾見狀紛紛讚不絕口。今年為慶祝春節到來，他專門把魚燈頭部換成龍形，每條至少耗時半個月才能完工。他未來打算繼續創新，創作更多品種造型的魚燈。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc