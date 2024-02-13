中國浙江省金華市55歲男子張必武自2020年起，每逢閒時會在家製作宋朝流傳下來的非遺魚燈，去年更成功舉辦迎燈活動，每天吸引數千人前去觀賞，民眾見狀紛紛讚不絕口。今年為慶祝春節到來，他專門把魚燈頭部換成龍形，每條至少耗時半個月才能完工。他未來打算繼續創新，創作更多品種造型的魚燈。