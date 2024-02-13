浙江男 苦練10年花絲鑲嵌 復刻明代鳳冠珍品

影視行業中經常能接觸到各種精緻服飾，其中古裝劇更會出現不少歷史悠長且韻味十足的飾物。內媒昨日周一報道，中國浙江寧波一名曾從事影視化妝行業的男子，偶然接觸到花絲鑲嵌後深受吸引，不惜拜師學藝10年，至今打磨出約100件作品，後來更毅然辭職，專心從事花絲鑲嵌工藝製作。他去年11月耗時半年，成功復刻出一個與實物大小相同的明代鳳冠。

男子高聰和好友胡亮亮因對花絲鑲嵌產生共同興趣而結緣，兩人原本共同經營公司，後來到國家博物館參觀，看到明代孝端皇后生前所戴「六龍三鳳冠」，十分佩服其精湛的工藝，更立志要復刻此寶物，並決心關閉公司，專心製作花絲鑲嵌。不過花絲鑲嵌技術深奧，學習起來非常困難，要將多根比頭髮更幼的花絲焊接在器物上組成紋飾，若控制稍有不當即會前功盡棄。

高聰隨後遠赴重慶拜師學藝，技術逐漸精進，現在已能輕鬆掐出0.15毫米幼的銀絲，幾乎比髮絲更細。他去年四處尋找鳳冠材料，採用累絲工藝將銅鍍金製成鳳冠的6條龍，以點翠方式將染色鵝毛製成鳳凰翅膀和藍色花朵，更在鳳冠鑲嵌逾6,000顆珍珠及1,000多顆寶石。

冀弘揚技藝推廣飾品 高聰和友人日間在工作室研究作品，晚上則前往市集擺攤，以增加年輕人對花絲鑲嵌的了解。他表示年輕人喜愛花絲鑲嵌，令他有更大決心弘揚這門傳統技藝，亦希望未來有更多年輕人日常佩戴花絲鑲嵌飾品。本報綜合報道