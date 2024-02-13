闖德州教堂傷兩人 女槍手遭擊斃

休斯敦警察局局長芬納（Troy Finner）表示，一名30多歲女子當日下午近兩時闖入教堂，她手持步槍、身穿風衣和帶背囊，一名年約5歲男童隨行。女子在教堂內開火後，在內工作的休班警隨即擊斃槍手。男童同告中槍，但子彈來源未確定，送院後情況危殆。一名50多歲男子腿部中彈，情況穩定。芬納指槍手曾經揚言有炸彈，並在地上噴灑不明物質，警方最終未發現任何爆炸物，目前仍然調查犯案動機。

湖木教會是美國最知名的成功神學教會之一，每周接待約4.5萬名信眾，事發時舉行西班牙語崇拜。目擊者透露，在教堂內聽到數聲槍響，並看到一人持槍，她於是跑進一個較小房間，與約10人一同躲避。教會主任牧師是知名電視布道家奧斯廷（Joel Osteen），他對事件感到一頭霧水，並稱：「上帝的力量強於魔鬼。」