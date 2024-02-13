星總統：中國經濟實力毋庸置疑

【本報綜合報道】新加坡總統尚達曼上周六出席新加坡中華總商會和通商中國聯合舉辦的新春團拜時，認為人們需要放眼全局，認識到挑戰和優勢並存，而中國的基本盤實力毋庸置疑，且還在不斷增強和鞏固。

具出口競爭力 人才濟濟 尚達曼總統認為，中國的實力毋庸置疑，已經不再依靠廉價勞動力，並擁有完善的工業體系；在電動汽車和工業機器人等工業領域，中國擁有強大的生態製造系統並擁有出口競爭力。他指出，雖然中國整體勞動力不在擴張，但人才濟濟，包括工程師、科學家，以及仍然增長的熟練勞動力，是中國的強大優勢。

尚達曼指出，新加坡作為一個小型經濟體，周圍有源源不斷的機會，包括中國、印度、東南亞、美國、歐洲；未來5年，中國將佔全球經濟增長總量約五分之一，若加上印度和東南亞，佔比將增至三分之一左右。

尚達曼也警惕新加坡企業，在尋找有增長潛力領域的機會時，避免過於集中投資。此外，在關注中國和印度這樣的龐大市場時，也需要關注它們的省級或州級區域性機會。

尚達曼