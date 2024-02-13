北韓可控火箭炮 成功研發試射

增精準度 進一步對首爾構成威脅 朝鮮半島局勢持續緊張，北韓威脅利用火箭炮把南韓首都地區化為「火海」後，官媒朝中社昨日報道，國防科學院日前成功研發可控火箭炮彈及彈道控制系統，大幅增加在戰場的作用。分析認為，這代表朝方改良火箭炮的性能。

朝中社指出，國防科學院周日進行240毫米口徑的可控火箭炮彈彈道控制試射，評估其命中性及驗證其優越性，聲言「將會實現北韓人民軍火箭炮力量質的有效變化」。此外，國防科學院認為，根據如上的技術激進，240毫米火箭炮的戰略價值及效用性將重新得到評估，在戰場上的作用也會增大。南韓韓聯社指出，這可以解讀為現時瞄準首爾在內首都圈地區的240毫米口徑多管火箭炮，性能已經得到改良。

指240毫米遠程炮可將首爾變火海 韓聯社提到，南韓軍方周日探測到北韓試射240毫米口徑多管火箭炮的迹象，並引述消息人士指出，韓方發現北韓火箭炮從平安南道南浦附近發射後，飛行數十公里才墜落在西部黃海海域。今次是北韓首次公開試射240毫米可控火箭炮的情況，一旦主張屬實，這款打擊接近前線的南韓地區武器射程延長，精準度應該得到提升。

火箭炮被指是北韓挑釁的主要手段，朝方上月5日至7日向南北韓海上緩衝區發射超過300枚炮彈，當中包括火箭炮。今次測試的240毫米口徑屬於遠程火箭炮，北韓此前揚言利用它能夠把首爾成為「火海」，去年1月更表示新生產及部署600毫米口徑的超大型火箭炮；同年8月領袖金正恩兩度視察火箭炮生產工廠，下令提高產能。

專門報道北韓消息的新聞網站《NK News》引述軍事分析員指出，北韓將把這款武器視作為重視手段，改善其部隊打擊的精準度，使之對付軍事目標而非民用或心理目標。惟南韓毋須對此感到太大憂慮，理由是相比現存的KN23型短程彈道導彈及超大型火箭炮，其對韓方構成的威脅有限，但仍然需要具備機動性的低空防禦系統。

除了針對南韓外，也有分析認為北韓新型火箭炮可以證明對俄羅斯有用，並在烏克蘭戰場使用，原因是北韓沒有太多資金採購這些昂貴武器，配備給自身的常規武器部隊，反而可以乘機向俄羅斯推銷，滿足對方在戰場的需求，同時能夠賺取外匯。本報綜合報道