北約秘書長：有能力保護成員國

【本報綜合報道】爭取重返白宮的美國前總統特朗普上周六揚言鼓勵俄羅斯攻擊拖欠會費的北約成員國。北約秘書長斯托爾滕貝格周日強調，北約隨時準備並有能力保衞所有成員國。美國總統拜登指摘特朗普的言論令人震驚和危險，是向俄羅斯總統普京的更多戰爭和暴力開綠燈。

拜登斥特朗普為戰爭開綠燈 斯托爾滕貝格警告，任何關於盟國不會互相保衞的說法，都會破壞包括美國在內的北約國家安全，使美國和歐洲士兵面臨更大風險，他希望無論誰贏得美國總統大選，美國都將繼續是北約強大而堅定的盟友。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾譴責特朗普的言論鹵莽，只符合普京的利益。拜登認為特朗普承認打算為普京暴力開綠燈，繼續野蠻攻擊自由的烏克蘭，並把侵略擴大到波蘭和波羅的海國家。

特朗普的總統黨內初選對手、前駐聯合國大使黑莉也指摘，特朗普的言論相當於站在一個殺害對手的暴徒一邊，對此感到不安。支持特朗普獲得黨內提名的共和黨參議員魯比奧，周日為特朗普辯護，認為特朗普只是在「講故事」，談及已經發生的事情，並強調特朗普說話不像一個傳統的政治家，在任內也沒有讓美國退出北約，事實上美國軍隊當時駐紮在整個北約區域。