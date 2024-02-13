膀胱問題再入院 奧斯汀即通知拜登

未能履行職責 副防長暫接手 美國國防部長奧斯汀周日出現緊急膀胱問題而再次入院治療，但今次有第一時間通知總統拜登、參謀長聯席會議主席布朗及國會。起初他仍然能夠繼續履行職責，但同日稍後向副國防部長希克斯移交職責，之後送入深切治療部。

美國國防部發言人賴德通報，奧斯汀周日下午約2時20分由保安人員送往馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院，接受膀胱急症檢查，前往醫院時攜帶履行職責所需的非機密及機密通訊系統。惟同日下午約4時55分，他把國防部長辦公室的職能及職責移交至希克斯。賴德表示，國防部將盡早向公眾發布有關奧斯汀情況的最新消息。

入住深切治療部 沃爾特里德國家軍方醫院創傷醫療主任馬多克斯（John Maddox）、默塔癌症中心前列腺疾病研究中心主任切斯納特（Gregory Chesnut）周日深夜11時發表聲明，表示經過檢查及評估後，奧斯汀入住深切治療部接受支援護理和密切監測，目前不清楚他將住院多久，膀胱問題預計不會影響其康復計劃，前列腺癌預後仍然良好。

奧斯汀現年70歲，去年底入院接受前列腺癌手術，出院後再因併發症入住深切治療部，但當時沒有即時通知希克斯、白宮、國會及對外公布，引起軒然大波。他早前公開道歉，承認沒有妥善處理事件，會負上全責；拜登認為這是判斷失誤，但表明無意撤換國防部長。他上月底出院，日前才返回五角大樓工作，並計劃本周前往比利時布魯塞爾參加烏克蘭國防聯絡小組會議，這是他瞞報入院以來首次海外訪問。

曾稱患癌屬私事 被問及為何不公開患上癌症的消息時，奧斯汀曾經以自己身為黑人的經歷作為解釋，提到每8名美國男性就有一人有前列腺癌，這個比例在黑人男性是每6人就有一人中招。他強調「癌症是非常私人的事情」，指出在美國黑人群體當中，這是一件不想公開的事情；又呼籲所有男性定期接受身體檢查，及早發現有助治療前列腺癌。本報綜合報道