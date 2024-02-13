遭美軍毀武器 也門叛軍襲商船

【本報綜合報道】美國軍方繼續與也門叛軍青年運動交手，美方周日宣稱再度實施自我防衞性質的打擊行動，摧毀準備用於攻擊紅海船艦的武器。青年運動翌日表示，海軍部隊向紅海美國商船Star Iris號發射多枚導彈，聲稱打擊是準確及直接。

美國中央司令部表示，也門薩那時間上周六下午4時至下午5時，美方對也門紅海城市荷台達北部地區發動打擊，對付兩艘無人水面艦艇及3枚反艦巡航導彈，宣稱這5個目標對區內美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫威脅。青年運動揚言，為了履行其宗教、道義、人道主義義務，將繼續執行阻止以色列航行或前往紅海及阿拉伯海港口的決定，直至停止侵略及圍困巴勒斯坦加薩地帶，將毫不猶豫地採取更多行動，報復猶太復國主義分子對巴勒斯坦人犯下的罪行、回應美國與英國對也門的侵略。

英艦船身印「獵殺戰績」 另一方面，英國皇家海軍驅逐艦鑽石號結束在紅海的護航任務後回國，上周六停靠位於地中海西面出入口的直布羅陀。根據現場拍攝的照片，可見鑽石號艦橋位置印有涉及3款無人機、總數9個的獵殺標記，代表該艦在紅海期間使用防空導彈及艦炮擊落的青年運動無人機數量及型號，其中數量與英國國防部此前公布的資料脗合。