拜登促以總理 先保平民安全才攻拉法

【本報綜合報道】美國總統拜登周日向以色列總理內塔尼亞胡表示，除非先安排確保平民安全，否則不應該在人滿為患的巴勒斯坦加薩地帶南部拉法市展開軍事行動。

內塔尼亞胡稱設安全通道 白宮在聲明表示，拜登向內塔尼亞胡重申其觀點，即不應該在沒有確保安全、沒有對避難當地逾100萬人提供支持的可信、可執行計劃下，就在拉法展開軍事行動。這是拜登上周四表示以色列對加薩地帶所作出的軍事回應「已經太過火」以來，兩人首次談話。

內塔尼亞胡在上周六晚上公布的專訪片段堅稱，將對拉法展開軍事行動，並且會提供安全通道讓平民可以撤離。被問平民該往哪裏去時，他說：「你知道，拉法以北那些我們已經予以清除的地區、當地的許多地區。不過，我們會制訂詳細計劃。」

美國廣播公司節目周日播出內塔尼亞胡專訪，被問到有多少人質仍然生還時說，足以讓以方即將採取的那種努力具有正當性、以方將試圖竭盡所能地讓所有活着的人回來，死者的遺體也將帶回來。