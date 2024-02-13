戰火蹂躪加薩南部 以軍海陸空狂轟 拉法逾百人斷魂

國際社會關注以色列對巴勒斯坦加薩地帶南端城市拉法的軍事行動，以方周一凌晨展開大規模攻勢，國防軍海、陸、空全方位轟炸當地及周邊地區，造成超過100人死亡及數百人受傷。以色列特種部隊同時在拉法採取行動，救出兩名去年10月被回教激進組織哈馬斯擄走的人質，是歷來第二次成功的同類行動。

11民宅兩清真寺 飽受炮擊 以色列國防軍轟炸拉法市伊布納難民營一座清真寺，清真寺損毀並冒出火光。報道指出，拉法科威特醫院周圍遭猛烈炮擊，多名傷者送入醫院治理，大部分是小童。拉法外圍傳出以軍地面部隊開火和阿帕奇攻擊直升機盤旋的聲音，有指以方向拉法發動超過50次打擊。以色列國防軍發言人其後證實，軍隊對加薩地帶南部破碎地區的特定目標發動攻勢。有指以軍炮擊和空襲哈馬斯使用的11幢民宅及兩座清真寺。

被擄4個月 兩人質獲救出 正當拉法傳出爆炸聲之際，以色列國防軍、國家安全局及警方在當地採取聯合行動，救出人質61歲馬爾曼（Fernando Marman）及70歲哈爾（Louis Har），獲救後抵達拉馬特甘一間醫院檢查。他們去年10月7日在尼爾伊扎克（Kibbutz Nir Yitzhak）遭越境攻擊的哈馬斯武裝分子擄走；哈爾是馬爾曼的姐夫，他們與家族另外3人被挾持到加薩地帶，但其他人在哈馬斯與以色列去年11月28日臨時停火期間獲釋。

以色列國防軍發言人哈加里稱行動經長時間準備，包括支援、大規模空中包圍、秘密情報。部隊周一凌晨約一時秘密抵達拉法中心地帶目標地點，隨後闖入關押人質的一幢大樓二樓，與樓內及鄰近大樓的槍手交火以及解救人質，期間以色列空軍密集打擊附近建築物；行動持續約一小時，消滅許多武裝分子。哈馬斯突襲以來，以軍僅兩次成功營救人質，上次是去年10月底營救女兵梅吉迪什（Ori Megidish）。

以色列總理內塔尼亞胡表示，對再有人質獲救回家表示歡迎，並向參與拯救行動的士兵致敬。他再次重申，只有持續對哈馬斯施加軍事壓力，直至取得完全的勝利，才能夠令所有以色列人質獲釋，聲言「我們將不會錯過任何一個把他們（人質）帶回家的機會」。國防部長加蘭特稱讚救援行動令人印象深刻，非常感謝參與部隊。

人質家屬代表組織「人質及失蹤家庭論壇」發表聲明，稱讚以色列士兵展現力量及勇氣確保人質獲釋，希望當事人安全地及迅速地回家。聲明也指出，仍然被挾持的人質所餘時間不多，性命危在旦夕，政府必須用盡所有可行選項令他們重獲自由。本報綜合報道

拉法受傷的巴勒斯坦人送入科威特醫院搶救。（Getty Images圖片） 哈爾 以色列國防軍轟炸拉法一座清真寺。 馬爾曼 獲救人質由直升機送抵醫院檢查。 巴勒斯坦加薩地帶南部地區最新戰況（截至2月11日）