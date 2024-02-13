適婚青年難識人 倡設交流場所

【本報綜合報道】上海市民政局日前回應網民要求設立適婚青年交流場所的建議，表示共青團上海市委在青年婚戀方面積極發揮協調作用，推動各級各類團組織服務青年婚戀交友的工作整合，拓展基層團組織服務青年婚戀工作的社會化合作平台。

近日有網友致函上海市民政局，表示目前當地大齡未婚男女因工作因素等，無法擴大社交範圍，網站和婚介所的情況介紹不透明，人員也不夠真實，很容易浪費時間，混淆視線，許多優秀青年男女沒有合適管道認識對的人。網友認為，政府部門可以定期定點舉辦各種青年聯誼會，信譽高，宣傳廣，能切實解決群眾困難，受到大家歡迎。

獲上海民政局回應 上海市民政局回覆稱，上海市積極貫徹落實《關於進一步做好青年婚戀工作的指導意見》，並推動青年婚戀交友服務體系的社會化發展。

由上海市民政局等部門指導，市婦聯、團市委、市總工會等部門及各區都舉辦形式多樣的青年婚戀活動，例如長三角婚戀博覽會等，每年活動吸引上萬人參與，贏得較好的社會效益。