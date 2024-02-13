燃放煙花受傷 浙江一醫院眼科接診16人

【本報綜合報道】浙江大學醫學院附屬第二醫院（下稱浙大二院）眼科中心上周五晚上，接診16宗直接或間接因燃放煙花爆竹受傷的患者；傷者年齡最小14歲，最大74歲，幾乎都是在燃放大型煙花時炸傷。

傷者年齡14至74歲 34歲王先生家住湖州，除夕晚上因右眼炸傷被送到浙大二院急症。經檢查，他靠近角膜部分的位置炸出4個小洞，下眼瞼內眥部（眼睛與鼻子中間處）炸出一個深達3厘米至4厘米的洞口，內裏全部燒焦，滿是火藥和泥沙，而且虹膜根部斷裂，眼球大量出血。醫生表示，王先生的情況比較嚴重，傷口暫時無法縫合，還有持續破口、感染等風險，眼球很可能保不住。

醫院急診醫學科副主任醫生李雨林周日表示，這兩天看急症的除了一些危重症患者，大部分都是煙花爆竹傷患者，其中以眼睛爆炸傷最多。除了年三十晚外，上周六年初一早上8時至年初二早上10時，醫院兩個院區已經進行9次手術，還有數名患者等待手術中。

除夕當晚值班的醫生方芝表示，部分患者是角膜燒傷、前房積血，程度較輕。另一些眼瞼燒傷和裂傷的患者，由於焦痂的存在不能直接縫合，需要到燒傷科定期進行傷口清創換藥，擇期二次手術縫合，這期間仍然有感染、皮膚壞死的可能。