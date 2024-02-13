旅行社爆商業糾紛 292台客滯越南

【本報綜合報道】許多民眾趁農曆新年假期外遊，台灣年代旅行社前往越南富國島的旅行團近日遭遺棄，近300人受困當地並需要自費返回台灣。年代旅行社昨日表示，台灣出團分配給4間當地旅行社接待，唯獨涉事的當地旅行社發生突發狀況，緊急安排其他旅行社協助。

當地旅行社稱僅收十分一團費 一名台灣旅客在社交網表示，過年期間帶家人參加5天4夜越南富國島旅行團，上周六大年初一出發，台灣旅行社卻未付款給當地旅行社，旅客到當地第二天被遺棄。當地旅行社稱，年代旅行社只支付十分之一不到的旅費，無法繼續派導遊及車輛完成行程，甚至連航空費用都未完全繳付，導致部分旅客滯留富國島。若要繼續，每人必須再支付720美元（約5,616港元），該團292人受困當地。

年代旅行社總經理林大鈞稱，越南富國島旅行團共有200人，從上周六出發共5天旅程，團費5萬元新台幣（約1.25萬港元），周日晚上得知發生旅客被遺棄一事，初步查知是當地旅行社出問題，已經緊急洽請其他旅行社協助把旅客接至安全處。台灣旅行業品質保障協會主委李奇嶽表示，經初步了解是台灣旅行社與當地旅行社發生商業糾紛，若旅客在富國島被要求額外支付或代墊旅費，需向當地旅行社索取收據，返台後協會可再協助處理並爭取權益。