國內遊增長熾 今年勢破60億人次

旅研院倡政府平台發揮作用 做好行政調控 中國旅遊研究院日前發布《2023年中國旅遊經濟運行分析與2024年發展預測》顯示，預計2024年全年國內旅遊人數將超過60億人次，出入境旅遊人數合計有望超過2.6億人次。

報告指出，2023年旅遊市場和旅遊產業鏈得到明顯修復，國內旅遊人數和收入同比增長超過一倍，恢復到2019年的80%以上；2023年出入境旅遊人數超過1.9億人次，較前一年增長2.8倍以上。中國旅遊研究院課題組測算，2023年各季度居民出遊意願維持在90%以上，全國遊客滿意度綜合指數80.04，處於滿意水平，與2019年滿意度水平基本持平。

出遊意願維持九成以上 報告認為，2024年是旅遊經濟周期內轉段和跨周期躍升的關鍵期，全年「供需兩旺、積極樂觀」可期，國內旅遊、入境旅遊、出境旅遊三大市場主要指標將保持兩成以上增速。2023年，旅遊企業家信心延續了近年來的穩定上升態勢，年度指數為97.68。

2024年宏觀環境和微觀需求的利多因素疊加，新興市場主體加速湧入，旅遊發展開始進入由「供給迎合需求」到「供給創造需求」的新階段。政府涉旅財政政策較為積極，政策重點從需求面為主的逆周期調節轉向兼顧需求面和供給面的跨周期調控。簽證便利化協同推進，相關政策紅利不斷釋放，出境旅遊市場景氣指數勢必大幅修復。

報告建議，穩步建構旅遊業高品質發展的製度創新和政策保障體系；穩住消費預期，發揮主流媒體的涉旅輿論引導作用；提振企業信心，發揮政府平台在專案投資中的示範作用；強化分類指導，圍繞區域統籌和因地施策做好行政手段調控；促進多邊開放，全面啟動「你好，中國」全球旅遊推廣計劃。本報綜合報道