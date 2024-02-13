日本與太平洋島國峰會部長會議 發表摘要 反對單方改變現狀

【本報綜合報道】日本與太平洋島國峰會部長會議周一在斐濟首都蘇瓦舉行，會後發表的主席摘要表明各方一致認為堅持自由開放的以規則為本國際秩序十分重要，並強烈反對單方面改變現狀的企圖，但無點名特定國家。

與會的日本外務大臣上川陽子強調，日本將與太平洋島國攜手構建強韌、可持續且穩定的地區，決心共同應對區內局勢和議題。此外，部長們對北韓利用彈道導彈技術進行試射的次數急增深感憂慮，敦促朝方接受日本、美國、南韓等多次提出的對話要求。

石垣島模擬導彈飛越上空 自1997年以來，日本每3年主辦一次與太平洋島國和地區的首腦會議，今次是第5次部長會議，是首次在日本以外舉行，會議目的是為今年7月在日本東京舉行的第10次太平洋島國領導人會議奠定基礎。

另外，日本政府周一在沖繩縣石垣島舉行居民保護訓練，模擬有彈道導彈飛越上空。訓練正值北韓連番試射導彈之際，而石垣島位置鄰近中國與日本存在主權爭議的釣魚島。訓練設想某國發射彈道導彈，並確認共享情報和疏散的流程。