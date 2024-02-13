海關圍繞重點地區領域 鐵腕打擊走私
【本報綜合報道】國家海關總署負責人昨日表示，今年全國海關圍繞重點地區、重點領域、重點商品持續保持打擊走私高壓態勢，會堅決有效遏制走私多發高發勢頭。
全國海關將展開「國門利劍2024」聯合行動，嚴厲打擊海南離島免稅「套代購」走私、「水客」走私、涉海走私、洋垃圾、象牙等瀕危物種及其製品等走私。深化「打、防、管、控」整合的反走私綜合治理格局，加強國際執法合作。
去年偵辦走私案 涉款近千億
去年全國海關打擊走私工作取得明顯成效，全年立案偵辦4,959宗走私犯罪案件，案值886.1億元（人民幣‧下同，約968億港元）。其中，立案偵辦697宗「水客」走私犯罪案件，案值60.1億元（約66億港元）；偵辦118宗成品油走私犯罪案件，案值182.4億元（約199億港元）；偵辦866宗涉稅農產品走私犯罪案件，案值110.2億元（約120.4億港元）；偵辦52宗騙取出口退稅刑事案件，案值142.5億元（約156億港元）。
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