指華高超音導彈攔截難 英官員主張先攻發射站

缺乏完善防禦體系 遇大規模突襲恐遭壓制 中國是現存少數國家配備高超音速武器，英國傳媒上周四獲邀到劍橋郡懷頓皇家空軍基地參觀英國國防部軍事情報設施，有軍事情報官員提到中國擁有領先世界的高超音速導彈，打擊這類武器的最佳方法是在發射前就移除它們。

報道指出，懷頓皇家空軍基地的軍事情報中心規模在全球是數一數二，也是情報分享組織「五眼聯盟」成員英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭派駐人員收集及研析情報的地點。英國情報官員指出，英國處於真正危險的時刻，爆發大規模衝突的機會比近代任何時間都要高，俄烏戰爭、中東地區局勢、兩岸問題都可能導致局勢突然升級；又提到挑戰之一是應對英國執政保守黨內部混亂引發的政府換屆，由2019年下半年開始，英方已經先後有3名首相、4名外交大臣、兩名國防大臣履職上任。

官員指出，中國的高超音速導彈能夠以5倍音速飛行，一旦發射就難以攔截，打擊類似有「航空母艦殺手」之稱的中國東風17型及東風27型導彈最好方法，是攻擊其基地及發射系統。惟英國仍然缺乏整合完善的導彈防禦體系，若有大量導彈或無人機攻擊英國本土，恐面臨遭壓制的風險，因此源頭打擊對保護民眾安全十分重要。

形容中國為氣候變化 威脅更長遠 官員續稱，英國軍方有新流行語「速度是新的隱形」，中國優先考慮這種能力，建立世界領先的高超音速導彈武器庫，它在2020年代取得巨大進步，應對這項威脅是澳英美三方安全聯盟（AUKUS）的首要任務。此外，假如中東地區局勢及俄烏戰爭分別用「風暴」及「颶風」形容，那麼中國就是「氣候變化」，代表威脅更長遠。

東風17型是中國現役高超音速導彈，屬於搭載高超音速滑翔飛行器的中程彈道導彈，射程1,500公里，打擊位於西太平洋地區的外國軍事基地及海軍艦隊。根據外洩的美國國防部機密文件，搭載高超音速滑翔飛行器的東風27型遠程彈道導彈去年展開飛行測試，很大可能突破美方彈道導彈防禦系統。美國國防部在去年發布的中國軍事力量報告提到，根據解放軍官方文章，這款導彈射程5,000公里至8,000公里。本報綜合報道