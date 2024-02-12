歐盟爭議收移民 變窮排外欠吸引

接納移民到來，是最有效解決人口老化問題的方法，但偏偏也最具爭議。一個國家面臨嚴重人口老化，首先的影響是經濟，年輕工作人口不足，卻要他們承擔大量老年人口的退休生活及特別醫療開支。

歐洲正正是受到人口老化及移民問題影響最嚴重的地區，最近的社會調查顯示，歐洲民眾現時最關心的政治議題，居然就是移民問題，由2023年6月的13%，升至11月的28%，與對俄烏戰爭的關心程度一樣排首位。問題也極具爭議，因為歐盟國家平均每名婦女大約生育1.5個小孩，遠低於2.1的人口平衡需求。結果工作人口不足、生產力減退、老人退休金及醫療費用大增，國家只能大幅加稅來補救開支大增。

可增強政經軟實力 當然，引入年輕及生育率較高的移民是好的解決方法，經濟合作與發展組織（OECD）的研究亦證實，移民對一個國家基本帶來經濟貢獻。而站在自由主義道德立場，引進移民及難民，更是一種人道主義的援助方式，使受天然災難及政經動盪影響的國家，其人民可以找到避難所，也可增強收容國的政經軟實力，例如蘇聯解體後，南歐的前加盟共和國出現戰亂，不少回教人民逃亡到土耳其，使土國經濟增強，政治軟實力更擴張至可調解俄烏、亞美尼亞與阿塞拜疆的戰爭衝突。此外，2015年德國默克爾政府開放收容大量敍利亞難民，當時就大幅提高德國的國際道德聲望，之後亦收割大量移民到來加入勞動行列的龐大經濟利益，使德國國民生產總值在俄烏戰爭前追近日本。

不過，移民勞工的湧入，對一些行業的本國工人也有不利影響。有研究顯示，一些非高技術行業，每引入多1%移民勞工，行內工資就平均下降0.6%，打擊到本國工人的收入。至於人道救援動亂國家，歐盟政經學者認為，把收容的開支用作扶持這些動亂國家，效果會更好，亦可增進共同的經貿關係。這也解釋了為何意大利總理梅洛妮計劃斥巨資搞非洲建設及能源開發，目的就是減少非洲動亂和保障歐洲得到非洲能源供應。至於歐盟政府，當然更喜歡招攬有需要的技術移民，而不是教育水平較低的難民，但歐盟因俄烏戰爭導致經濟不景及人民排外情緒強烈，愈來愈對有高技術又想移民的人失去吸引力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻