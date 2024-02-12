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鹿墮冰水掙扎 消防員助脫險
美國明尼蘇達州奧瓦通納消防局一名消防員，近日救出一隻掉入冰水中掙扎的鹿。影片顯示，該名消防員到場後立即穿上特殊救援服，先將鹿推回冰面上，然後引導其返回岸上。雖然鹿在救援過程中非常驚慌，但最終也成功脫險並返回野外。
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