德客搭飛機噴血猝死 屍抬廚房

客機中途折返泰國

涉事航班編號LH773，由空中巴士A380客機執飛，上周四晚上11時50分從曼谷機場起飛，計劃飛往德國慕尼黑。起飛後不久，63歲德國男乘客身體明顯不適，不斷冒冷汗和呼吸急促，其妻子起初聲稱他因為趕飛機而不適，一名曾經學習護理的乘客觀察後通知空中服務員，需要醫生為事主檢查。其中一名乘客是醫生，他摸男子的脈搏後認為無事；機艙服務員隨後給男子一杯甘菊茶，惟他開始口吐鮮血，其他目睹此場景的乘客紛紛尖叫。