德客搭飛機噴血猝死 屍抬廚房
【本報綜合報道】德國漢莎航空一架上周四從泰國飛往德國的客機，飛行期間一名男乘客突然死亡，全機乘客驚恐目睹其嘴巴和鼻子湧出鮮血，部分血液飛濺到機艙牆壁，客機被迫中途折返泰國。
客機中途折返泰國
涉事航班編號LH773，由空中巴士A380客機執飛，上周四晚上11時50分從曼谷機場起飛，計劃飛往德國慕尼黑。起飛後不久，63歲德國男乘客身體明顯不適，不斷冒冷汗和呼吸急促，其妻子起初聲稱他因為趕飛機而不適，一名曾經學習護理的乘客觀察後通知空中服務員，需要醫生為事主檢查。其中一名乘客是醫生，他摸男子的脈搏後認為無事；機艙服務員隨後給男子一杯甘菊茶，惟他開始口吐鮮血，其他目睹此場景的乘客紛紛尖叫。
乘客憶述，男子流失「數公升」血，機艙服務員嘗試為他做心肺復甦，可惜回天乏術，事主最終死亡，其屍體被抬進飛機廚房，航班需要中途折返，上周五上午8時28分返抵泰國。有乘客表示，在漢莎航空無任何指引下等待兩小時，最終乘坐另一架飛往德國的客機，中途停經香港。
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