印尼迎大選 防長民調領先

與維多多長子結盟 有望首輪定勝負 印尼總統選舉投票日後日舉行，昨日進入冷靜期。根據最新民意調查結果顯示，由國防部長普拉伯沃及現任總統維多多長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）組成正、副總統候選人組合支持度過半，拋離另外兩組正副總統候選人，總統選舉或不需進入次輪對決。

民調由印尼民意調查研究所負責，查問日期為1月29日至上周一，一共訪問1,220名選民。普拉伯沃取得51.9%支持度，雅加達特區前省長阿尼斯手握23.3%支持度，中爪哇省前省長甘賈爾僅得20.3%支持度排最後。在進入冷靜期前，普拉伯沃上周六在雅加達及中爪哇省三寶壟等地舉辦造勢活動。他承諾一旦當選會積極解決極端貧困問題，為學童提供免費學校午餐等，並繼續推行維多多發展政策。

定位現任總統接班人 阿尼斯在雅加達向支持者指，他的責任是致力阻止不公義與不平等，為國家帶來改變。甘賈爾在中爪哇省梭羅市的集會上稱，已聽到民眾心聲，包括關注稻米價格高企，強調作為領袖不會對人民的怒吼保持沉默。分析指，普拉伯沃支持度拋離對手，原因包括他把自己定位為維多多接班人，加上出任防長以來推動國防現代化政績突出，還有副手吉布蘭在競選辯論表現出色，成功贏得維多多支持者及年輕選民信任。

根據選舉規則，若有總統選舉候選人在首輪投票獲得過半以上選票，並在過半數省區贏得兩成以上選票即可直接當選。相反，假如沒有總統選舉候選人達到上述要求，得票最多兩人將進入第二輪投票。本報綜合報道