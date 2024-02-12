北約秘書長：需準備抗俄數十年
【本報綜合報道】俄羅斯攻打烏克蘭兩周年前夕，德國傳媒昨日刊登北約秘書長斯托爾滕貝格的專訪，他指俄烏戰事反映不能視歐洲和平為理所當然，北約不尋求與俄羅斯開戰，但需做好對抗數十年的準備。
斯托爾滕貝格表示，歐洲需要更快地重新建設和擴大工業基礎，增加交付烏克蘭的武器量和補充武器庫存，這代表要從和平時期間緩慢生產轉為衝突時期的高速生產。他稱當前沒有針對北約盟友的迫在眉睫威脅，但莫斯科持續威脅北約國家，北約密切監控俄方活動，已加強在北約東翼的軍事存在。一旦俄羅斯打贏烏克蘭戰事，不擔保俄方的進犯不會進一步蔓延，他強調支持烏克蘭和投資北約自身能力是最好的防禦，只要北約繼續在安全方面投入資源及保持團結，就能震懾任何進犯。
德軍需5年內準備迎戰
同日，德國聯邦國防軍總監布魯爾（Carsten Breuer）直言，德國在二戰之後首次面臨由外部發動戰爭的可能性，由於威脅日增，軍方需在5年內做好戰爭準備，這需要軍方改變心態，以及改善軍事訓練與能力。
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