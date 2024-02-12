澤連斯基再換軍頭 稱須用所有經驗作戰

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基接連撤換武裝部隊總司令和總參謀長後，上周六再宣布任命5名軍隊高層，揚言必須運用所有作戰指揮官及部隊的真實經驗，讓烏克蘭武裝力量取得成功。

澤連斯基發表晚間講話時公布，委任上校蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi）和上校列別堅科（Andriy Lebedenko）為新任武裝部隊總司令西爾斯基的副參謀長，蘇哈列夫斯基負責無人系統和發展無人機；列別堅科的重點則是創新，特別是軍隊和作戰系統的技術部分。準將霍巴秋克（Volodymyr Horbatiuk）、準將舍夫琴科（Oleksiy Shevchenko）、準將德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）則被任命為副總參謀長。霍巴秋克負責的重點是作戰工作、參謀工作、計劃、管理，澤連斯基指每個參謀人員都必須充分了解前線。舍夫琴科的重點是後勤工作，確保烏軍後勤的最高品質，而德拉帕特將負責烏軍的訓練品質。

包括發展無人機及彈藥等 澤連斯基表示，在軍隊有名聲和知道軍隊需要的人都有新任務，為了烏克蘭武裝部隊的成功，必須落實作戰指揮官、作戰旅及部隊的所有真實經驗。

他透露，已就烏克蘭武器和彈藥生產問題召開了詳細而廣泛的會議，議題包括無人機、無人機彈藥、火炮和彈藥、裝備，而發展和準備機動火力隊伍是重點。總司令、指揮官、政府官員，都有明確的財政和加快合約進度任務，會執行今年計劃的一切。