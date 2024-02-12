特朗普：北約盟友倘拒繳費 將鼓勵俄為所欲為

美國前總統特朗普力爭重返白宮執政，歐洲盟友關注一旦成事會否重新實施「美國優先」的對外政策。他上周六在南卡羅萊納州康韋出席競選集會時聲言，若北約盟友沒有上交「保護費」，在遭俄羅斯攻擊時不會獲得美方保護，「事實上我會鼓勵他們（俄方）為所欲為」。白宮批評特朗普精神錯亂，其言論駭人聽聞。

特朗普當天在競選集會談到北約，形容這個以美國為首的軍事同盟在他就任總統前已經失敗。他憶述在任期間出席一場北約領袖會議的情況，表示自己當時提出「所有人將要繳費」；對方問「如果我們不繳費，你還會保護我們嗎」，他回答「絕對不會」。之後一個「大國」總統詢問，「如果我們不向北約繳費，然後被俄羅斯攻擊，你會否保護我們？」特朗普回覆：「你不付款，你是拖欠債務？不會，我不會保護你。事實上我會鼓勵他們（俄方）做任何想做的事，你要支付北約的費用。」

白宮斥危害美國國安 此外，特朗普提到美國計劃向烏克蘭等國家提供數千億美元軍事援助，他主張把軍事援助當作貸款，相關國家有能力就還款、無能力就不用還，但他們轉向他國把美國像狗丟掉時，美方就收回貸款。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）批評，特朗普鼓勵兇殘政權入侵美國最親密的盟友，危及美國國家安全、全球穩定、美國經濟。

美國在特朗普2017年至2021年首度執政期間，與北約盟友的關係轉趨緊張，他多次要求其他成員國的國防支出達到北約標準，佔本地生產總值至少百分之二，但一直只有美國在內極少數國家達到這個標準。美國傳媒指，這標準不是硬性規定而是指引，也沒產生特朗普所言的「帳單」，所有成員國都有繳交屬於自己部分的北約共同預算。另特朗普被指多次私下威脅退出北約，形容北約是過時產物。

不滿美方對北約付出高 冷戰爆發後成立的北約，是個實施集體防禦制度的軍事同盟，這意味當一個成員國遭攻擊時，將視為對全體成員國的攻擊，其他成員國必須伸出援手應對。特朗普不滿美國對北約的付出遠高於其他成員國，美國傳媒形容他上周六有關北約的言論，是最直接顯示其無意一旦再次當選後，會保護遭俄羅斯攻擊的北約盟友。

北約秘書長斯托爾滕貝格上月表示，不認為特朗普二度入主白宮後，將危及美方在北約的成員國身份。他指出，歐洲成員國已經增加軍事貢獻，同時向着正確的方向前進；又稱自俄烏戰爭2022年2月爆發以來，美國對烏克蘭的援助為750億美元（約5,850億港元），其他北約成員國及夥伴國援助1,000億美元（約7,800億港元）。本報綜合報道