美領頭敍東聯軍基地 遭6度攻擊

【本報綜合報道】伊朗武裝勢力未有因美國大規模空襲行動，停止攻擊中東地區的美方駐軍。英國傳媒引述消息報道，敍利亞東部一個美國為首聯軍基地上周六遭無人機6度攻擊，但施襲無人機全數被基地防空系統擊落，暫時未知有否造成傷亡。

事發在敍利亞代爾祖爾省康菲油田基地，暫時未有組織承認責任。報道指出，屬於美國聯軍成員、以庫爾德族為主的敍利亞民主部隊，自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月爆發全面衝突以來，持續遭伊朗支持的武裝組織攻擊。敍利亞民主部隊司令阿布迪上周表示，美國應該向設在敍利亞的基地派遣額外防空系統。

上月底，伊朗武裝勢力對美國設在約旦的基地發動無人機攻擊，造成至少3名美國士兵陣亡，是以哈衝突以來首次有美方人員死於襲擊。美國其後本月初發起連串報復性質的軍事行動，首先是空襲敍利亞及伊拉克大批目標，之後再度無視反恐盟友伊拉克，出動無人機暗殺一名被指控直接策劃及參與襲擊美國駐軍的民兵指揮官。