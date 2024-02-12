伊朗促以勿對黎巴嫩輕舉妄動

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭，引發更大範圍的美國與伊朗武裝勢力衝突。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚上周六證實，伊美兩國在以哈戰爭及最近數周有交換訊息，美方提出伊方要求黎巴嫩真主黨不要「全面」參與該場戰爭。他強調伊朗永不尋求地區戰爭，但警告以色列不要對黎巴嫩輕舉妄動。

外長稱伊美有交換訊息 阿卜杜拉希揚上周六訪問黎巴嫩首都貝魯特，透露伊美兩國交換訊息的消息。他警告以色列不要引發一場針對黎巴嫩的更廣泛戰爭，否則這將是以色列總理內塔尼亞胡的「末日」；又稱伊朗與黎巴嫩均認為戰爭不是解決方案，「我們絕對永不尋求擴大它」，伊朗也與沙特阿拉伯討論一個結束加薩地帶敵對狀態的政治解決方案。

阿卜杜拉希揚指出，以色列猶太復國主義者政權在加薩地帶及約旦河西岸地區，實施數個月的侵略及種族滅絕後，仍然無法達成任何一個指定目標，聲言美國持續對以色列及內塔尼亞胡的支持，不但不會產生任何結果，反而招致最終失敗。阿卜杜拉希揚完成對黎巴嫩的訪問，下一站前往伊朗區內另一盟友敍利亞首都大馬士革。

以色列與黎巴嫩邊境出現長達17年相對平靜的局勢後，在哈馬斯去年10月7日突襲以色列的翌日，真主黨與以色列軍隊開始互相攻擊。真主黨表明只有以色列結束在加薩地帶的軍事行動，他們才停止攻擊以軍在邊境的據點。阿卜杜拉希揚表明伊朗將繼續對黎巴嫩抵抗勢力的強大支持，並視黎巴嫩的安全等同伊朗及地區的安全。