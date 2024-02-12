以總理傳限下月10日前完成攻拉法

【本報綜合報道】以色列在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動向南方推進到接壤埃及邊境的拉法市，總理內塔尼亞胡上周六向美國傳媒表明勝利近在咫尺，以軍必須進入拉法清剿回教激進組織哈馬斯剩餘的戰鬥旅。以色列傳媒透露，由於國際社會壓力，內塔尼亞胡要求以軍在回教齋戒月今年3月10日開始前，完成拉法的地面行動。

美國傳媒報道，內塔尼亞胡表明以軍會進入拉法殲滅剩餘的數個哈馬斯戰鬥旅，承諾會向身處拉法的平民提供安全通道撤離，目前正在制訂方案；又反駁指呼籲以軍不要進入拉法等同要求以色列輸掉戰爭，保留哈馬斯。

內塔尼亞胡沒有交代拉法地面行動的時間表，以色列傳媒指國防軍總參謀長哈列維已經通知戰時內閣，以軍準備好攻入拉法，但首先要政府決定如何處理在當地避難的平民，以及了解政府如何處理加薩地帶接壤埃及邊境的14公里安全通道。

埃及部署坦克護邊境 英國傳媒昨日報道，埃及過去兩周部署數十輛坦克到西奈半島東北部，加強邊境安全，應對以軍攻入拉法可能引發的難民潮。

知情埃及安全官員透露，以巴去年10月7日開戰後，埃及建造深入地下6米的堅固邊境圍牆，上方有鐵絲網，並建造保護堤和強化邊境哨站監控。

英國外相卡梅倫昨日發表聲明，對以軍在拉法的可能軍事行動深感憂慮，必須立即停止戰鬥，讓人道物資進入加薩地帶和拯救哈馬斯手上的人質，並向可持續和永久停火推進。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利強調，恢復談判釋放人質和終止敵對是扭轉殺戮的唯一方法。

內塔尼亞胡