兩岸國際

加薩聯國機構底部 發現哈馬斯隧道

哈馬斯隧道主要入口（紅框示）深入地底。 哈馬斯隧道主要入口（紅框示）深入地底。
哈馬斯隧道主要入口（紅框示）深入地底。
以軍指屬利用救助團體證據
以色列繼上月指控12名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）員工，參與去年10月7日回教激進組織哈馬斯突襲以色列的行動後，上周六宣稱在該機構的加薩地帶總部下方，發現一個700米長的哈馬斯隧道網絡。UNRWA否認知情，強調員工一早依照以方指示撤離，上址之後出現的任何活動與他們無關。
以色列國防軍安排傳媒採訪這個隱藏在UNRWA總部下方的哈馬斯隧道網絡，地點是加薩地帶北部加薩城。根據以色列國防軍說法，他們在加薩城起初的地面攻勢行動中，沒有發現或知悉這個設有數據中心的隧道網絡，後來透過審問俘獲的哈馬斯成員等方式取得新情報，協助定位這個深入地底20米的隧道網絡位置。一名負責地下行動的以色列軍官表示，隧道主要入口位於UNRWA學校下方，一度被哈馬斯封阻。
內有會議室數據中心等
進入隧道採訪的以色列記者表示，全部通風系統停止運作，導致隧道內部濕度非常高，所以他們按照軍方建議脫去防彈背心。隧道走廊貼有哈馬斯軍事分支卡桑旅的海報，部分是為數據中心管理人員而設的行動安全指引。走廊途中設有數間房，包括廚房、會議室、洗手間、起居室。隨行的以色列軍官指出，哈馬斯的科技及情報人員監督及管理數據中心，形容這是多年工作的成果，需要很大決心及很多資源。
在隧道核心部分數據中心，設置大約6排伺服器機櫃，每個放有用於哈馬斯行動的電腦主機，亦即是哈馬斯「情報伺服器」，上方位置正是UNRWA總部。以色列國防軍相信，哈馬斯利用這些伺服器收集情報、處理數據、通訊，上址的硬碟及部分電腦已經被帶回以色列調查，該隧道網絡事後以爆破方式被徹底拆除。以色列國防軍聲稱，知悉加薩地帶另外數個哈馬斯「戰略」隧道網絡，軍方將發現及摧毀它們。
UNRWA負責人否認知情
與此同時，以色列國防軍安排傳媒到訪UNRWA總部，宣稱士兵在內部發現數批屬於哈馬斯的武器，包括榴彈、火箭、發射器、爆炸品，但承認發現的時間為UNRWA員工撤離後；又表示在部分UNRWA官員辦公室發現的裝備及文件，均顯示這些辦公室也被哈馬斯成員使用，強調毫無疑問UNRWA員工知道哈馬斯在下方發掘大型隧道。
UNRWA負責人拉扎里尼上周六在社交網發文回應，表示總部員工去年10月12日已經撤離，自此沒有使用上址，也不知道現場之後有否出現任何活動。他指出，UNRWA最後一次對位於加薩地帶設施的檢查去年9月完成，強調該機構是人道主義組織，不但沒有軍事及安全專長，也沒有對設施下方實施軍事檢查的能力；又稱以色列當局沒有正式向UNRWA通報此事，有需要展開獨立調查，但因戰事持續而無法進行。本報綜合報道
哈馬斯隧道數據中心設有伺服器機櫃。哈馬斯隧道數據中心設有伺服器機櫃。
哈馬斯隧道數據中心設有伺服器機櫃。
以色列宣稱哈馬斯隧道主要入口在UNRWA學校下方。以色列宣稱哈馬斯隧道主要入口在UNRWA學校下方。
以色列宣稱哈馬斯隧道主要入口在UNRWA學校下方。
以色列士兵爆破拆除哈馬斯隧道（黑煙位置）。以色列士兵爆破拆除哈馬斯隧道（黑煙位置）。
以色列士兵爆破拆除哈馬斯隧道（黑煙位置）。
拉扎里尼拉扎里尼
拉扎里尼
以色列士兵率領記者進入哈馬斯隧道。以色列士兵率領記者進入哈馬斯隧道。
以色列士兵率領記者進入哈馬斯隧道。
以軍最新發現哈馬斯隧道網絡位置以軍最新發現哈馬斯隧道網絡位置
以軍最新發現哈馬斯隧道網絡位置
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