加薩聯國機構底部 發現哈馬斯隧道

以軍指屬利用救助團體證據 以色列繼上月指控12名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）員工，參與去年10月7日回教激進組織哈馬斯突襲以色列的行動後，上周六宣稱在該機構的加薩地帶總部下方，發現一個700米長的哈馬斯隧道網絡。UNRWA否認知情，強調員工一早依照以方指示撤離，上址之後出現的任何活動與他們無關。

以色列國防軍安排傳媒採訪這個隱藏在UNRWA總部下方的哈馬斯隧道網絡，地點是加薩地帶北部加薩城。根據以色列國防軍說法，他們在加薩城起初的地面攻勢行動中，沒有發現或知悉這個設有數據中心的隧道網絡，後來透過審問俘獲的哈馬斯成員等方式取得新情報，協助定位這個深入地底20米的隧道網絡位置。一名負責地下行動的以色列軍官表示，隧道主要入口位於UNRWA學校下方，一度被哈馬斯封阻。

內有會議室數據中心等 進入隧道採訪的以色列記者表示，全部通風系統停止運作，導致隧道內部濕度非常高，所以他們按照軍方建議脫去防彈背心。隧道走廊貼有哈馬斯軍事分支卡桑旅的海報，部分是為數據中心管理人員而設的行動安全指引。走廊途中設有數間房，包括廚房、會議室、洗手間、起居室。隨行的以色列軍官指出，哈馬斯的科技及情報人員監督及管理數據中心，形容這是多年工作的成果，需要很大決心及很多資源。

在隧道核心部分數據中心，設置大約6排伺服器機櫃，每個放有用於哈馬斯行動的電腦主機，亦即是哈馬斯「情報伺服器」，上方位置正是UNRWA總部。以色列國防軍相信，哈馬斯利用這些伺服器收集情報、處理數據、通訊，上址的硬碟及部分電腦已經被帶回以色列調查，該隧道網絡事後以爆破方式被徹底拆除。以色列國防軍聲稱，知悉加薩地帶另外數個哈馬斯「戰略」隧道網絡，軍方將發現及摧毀它們。

UNRWA負責人否認知情 與此同時，以色列國防軍安排傳媒到訪UNRWA總部，宣稱士兵在內部發現數批屬於哈馬斯的武器，包括榴彈、火箭、發射器、爆炸品，但承認發現的時間為UNRWA員工撤離後；又表示在部分UNRWA官員辦公室發現的裝備及文件，均顯示這些辦公室也被哈馬斯成員使用，強調毫無疑問UNRWA員工知道哈馬斯在下方發掘大型隧道。

UNRWA負責人拉扎里尼上周六在社交網發文回應，表示總部員工去年10月12日已經撤離，自此沒有使用上址，也不知道現場之後有否出現任何活動。他指出，UNRWA最後一次對位於加薩地帶設施的檢查去年9月完成，強調該機構是人道主義組織，不但沒有軍事及安全專長，也沒有對設施下方實施軍事檢查的能力；又稱以色列當局沒有正式向UNRWA通報此事，有需要展開獨立調查，但因戰事持續而無法進行。本報綜合報道

哈馬斯隧道數據中心設有伺服器機櫃。 以色列宣稱哈馬斯隧道主要入口在UNRWA學校下方。 以色列士兵爆破拆除哈馬斯隧道（黑煙位置）。 拉扎里尼 以色列士兵率領記者進入哈馬斯隧道。 以軍最新發現哈馬斯隧道網絡位置