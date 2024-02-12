人民大街倡改步行街 長春市否決

有網民上月31日在人民網領導留言板提出建議，希望把長春市人民大街長春站到勝利公園變成步行街，充分利用兩側建築，不然一直荒廢。長春市政府對建議高度重視，責成市規劃和自然資源局核實情況，後者展開認真調查研究。

高峰車流量大 不具改造條件

長春官方指出，人民大街是貫穿南北的城市主軸線，承載着百年記憶，見證城市發展，更是城市的主要交通廊道。人民大街長春站到勝利公園段，地下地鐵一號線已經建成運營，地面雙向6車道，有17條公交線路通過，高峰時段車流量超過3,000輛，近期不具備改造為步行街的條件。