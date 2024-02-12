人民大街倡改步行街 長春市否決
【本報綜合報道】吉林省長春市市長公開電話辦公室上周五表示，把人民大街部分路段改為步行街的想法不具備條件。
有網民上月31日在人民網領導留言板提出建議，希望把長春市人民大街長春站到勝利公園變成步行街，充分利用兩側建築，不然一直荒廢。長春市政府對建議高度重視，責成市規劃和自然資源局核實情況，後者展開認真調查研究。
高峰車流量大 不具改造條件
長春官方指出，人民大街是貫穿南北的城市主軸線，承載着百年記憶，見證城市發展，更是城市的主要交通廊道。人民大街長春站到勝利公園段，地下地鐵一號線已經建成運營，地面雙向6車道，有17條公交線路通過，高峰時段車流量超過3,000輛，近期不具備改造為步行街的條件。
回覆指出，長春歷史文化名城保護傳承利用工作正有序推進，長春站到勝利公園段兩側特色建築和街路空間均位於人民大街歷史文化街區內，是名城保護重點實施區域，正在全面推進歷史建築、街路空間、景觀風貌等保護修繕與改造提升，植入相關業態，開展保護傳承利用工作。
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