探親現新趨勢 夫婦各自回家拜年
【本報綜合報道】每次農曆新年，不少夫婦都會爭吵去夫家，抑或是婆家吃團年飯。內地傳媒昨日報道，最近年輕人提出各種解決方式，例如「各回各家，各找各媽」、安排雙方父母一起旅行，甚至讓孩子決定自己去誰家。
指新觀念顧及雙方父母
女子小薩（化名）與丈夫結婚5年，她表示應該尊重各種方式探親的家庭，但其立場是更想回自己家，不能夠因為維持夫妻感情而丟掉自己的立場。她曾經與丈夫談論此事，起初她認為雙方父母很難接受這種新觀念，害怕父母會不開心，後來得到雙方父母諒解時，決定各回各家。有15年婚史的女子何靜（化名）認同各回各家的做法，因為能夠顧及雙方父母。
然而，不是每個家庭接受各回各家。女子晶晶剛結婚兩年，去年按習俗去夫家拜年，但卻委屈自己。她原本打算第二年採取各回各家的做法，卻遭公公和婆婆以一家三口不能夠分開過年為由反對。為了解決雙方分歧，有人出新方法，例如輪班制，即去男方家過一年，再去女方家過一年，倘有幸雙方父母住得近，就中午去夫家，晚上去婆家。
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