探親現新趨勢 夫婦各自回家拜年

指新觀念顧及雙方父母

女子小薩（化名）與丈夫結婚5年，她表示應該尊重各種方式探親的家庭，但其立場是更想回自己家，不能夠因為維持夫妻感情而丟掉自己的立場。她曾經與丈夫談論此事，起初她認為雙方父母很難接受這種新觀念，害怕父母會不開心，後來得到雙方父母諒解時，決定各回各家。有15年婚史的女子何靜（化名）認同各回各家的做法，因為能夠顧及雙方父母。