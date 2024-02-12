民眾偏愛肖龍寶寶 今年生育率料推高

冀孩子擁特殊運勢福氣 早作準備 農曆新年正月初一於上周六來臨，上海多間婦產科醫院當日剛過凌晨零時陸續迎來「龍寶寶」，至少有20名嬰兒出生。由於民眾對生肖龍有特殊的偏愛，中國人民大學教授翟振武表示，上一個龍年2012年時生育率出現小高峰，綜合而言今年的生育率可望提升。

2024年又稱為青龍年，有好運、平安的歷史意義，亦被寄予民眾對新生命的期待和未來的美好願景。早在兔年時，有許多計劃孕育龍子龍女的準父母們積極備孕，他們相信在龍年出生的孩子將擁有特殊運勢和福氣。除上海外，湖北武漢、山東濟南、浙江溫州和北京等地，於上周六均有龍寶寶出生，其中溫州市人民醫院產科主任胡艷君表示，不少產婦特別注意時間，特意迎接龍寶寶的誕生。網傳照片顯示，武漢有不少產婦在醫院排隊，等候生龍寶寶。

重慶市上周六剛踏入凌晨零時01分，產婦胡女士誕下一名3公斤重的男嬰，成為重慶市婦幼保健院今年迎接的首個龍寶寶。男嬰家人表示，很開心孩子能在龍年出生，希望這份好運能為孩子帶來幸運和力量。其母更認為，孩子能在龍年出生，是上天給予的福氣。安徽合肥市某醫院的婦產科副主任醫師亦表示，除夕當晚產科的所有值班醫護人員徹夜未眠，先後迎接4個兔寶寶和4個龍寶寶，而龍年因生肖吉祥，預計將迎來一波生產小高峰。

除夕夜產房忙個不停 據以往數據顯示，中國2012年出生率達14.57‰（千分比），全年出生入口1,973萬人，是21世紀以來最高的一年，人口出生數量超過後來全面開放二孩和三孩的年份。民政部數據顯示，去年前3季度全國辦理結婚登記為569萬對新人，較前年同期增加24.5萬對，早在兔年計劃孕育「龍子龍女」的準父母已明顯增加。翟振武指出，中國的總和生育率大概為1.05，認為在全面的生育支持政策體系落地之後，未來將會有望回到約1.3或以上。本報綜合報道