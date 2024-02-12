台立院第10屆任期 4年3500外賓參訪

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，台灣第10屆立法院由游錫堃擔任院長，4年內有逾3年受新冠疫情影響，外交推展不易。台灣立法院統計期間來自超過80個國家及地區、逾3,500名外賓參訪。報道認為此數字展現對台灣的支持，表現亮眼。

來自超過80國家及地區 台灣立法院第10屆立委任期自2020年2月1日至上月31日，除了監督行政部門各項施政外，長期以來也推動外交與國際交流互動，促進其他國家及地區進一步了解台灣，曾經接待來自世界各國的正副議長、官員或學者，包括2020年9月，捷克參議院議長維施特奇爾受邀到立法院發表演說；2022年8月3日，時任美國國會眾議院議長佩洛西拜訪立法院並發表公開談話。

截至去年底，游錫堃在立法院接待77個國家、295個訪團、共3,383個來賓。新任立法院副院長江啟臣曾經表示，「國會外交」不是代表任何個人，而是與行政部門互補；立院接待外賓或立委出訪，可以向世界傳達台灣民眾的心聲。