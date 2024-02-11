疑洋流冷卻被困 失溫海龜獲救

【本報綜合報道】加拿大卑詩省海洋科學家近日在維多利亞附近水域，救起一隻失溫海龜，其核心溫度僅為8.4度（攝氏‧下同），遠低於通常的20度至25度水平。幸好拯救及時，這隻赤蠵龜獲救後被送往溫哥華水族館海洋哺乳動物救援協會，目前正在康復。

待海洋變暖放歸野外 這隻38公斤重的雌性赤蠵龜被工作人員暱稱為莫伊拉（Moira），約15至20歲，料其在卑詩省海岸附近逐漸冷卻的溫暖洋流中被困。莫伊拉仍然不能游泳，還需要幾天的體溫緩慢升溫才能再次嘗試游泳，牠將留在協會6至8周進行評估，然後或轉移到美國加州聖迭戈海洋世界的暫存設施，並在海洋最溫暖的8月或9月返回野外。

發現莫伊拉的海洋生物學家霍爾（Anna Hall）指，牠當時移動十分緩慢，如果繼續留在海裏，很大可能會因體溫過低而死亡或被船撞到。赤蠵龜通常出現在亞熱帶和溫帶海域，莫伊拉被困的水域水溫只有10度。牠是繼2015年後，第二隻在卑詩省海域獲救的赤蠵龜。